Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Possibile uno sprint ristretto, Ganna e Milan ci provano

La prima settimana di Giro d’Italia si chiude a Napoli. Dopo tante fatiche ed un Tadej Pogacar cinque stelle extralusso meritatamente in rosa, la carovana arriva in Campania per una frazione difficile da interpretare: 180 chilometri comodi ed un finale composto da tanti saliscendi, con un paio di strappi che potrebbero fare male.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2024 DALLE 12.15

Difficile dunque dire chi potrebbe essere il favorito di una giornata del genere. Gli ultimi chilometri potrebbero infatti mischiare le carte e far staccare parecchie ruote veloci. Proprio per questo risultano favoriti i velocisti capaci di tenere determinate pendenze: uno di questi è Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), mettosi in mostra a Rapolano Terme. Potrebbe tenere anche Jonathan Milan (Lidl-Trek), ma con qualche difficoltà in più, con Olav Kooij (Visma | Lease a Bike)

Viste le difficoltà degli ultimi chilometri che possono scremare il gruppo, potrebbe buttarsi nella mischia anche Filppo Ganna, che si è spesso ben difeso in sprint non troppo nutriti. Occhio anche a Davide Cimolai (Movistar) e Luke Lamperti (Soudal-Quick Step) che potrebbero vedere in questa giornata un’occasione importante. Ma per il secondo c’è il problema Julian Alaphilippe, che potrebbe tentarci ancora. Poiché non è escluso che la fuga arrivi: e allora entrano in tanti in gioco, come Andrea Vendrame (Decathlon Ag2R La Mondiale), con gli specialisti che entrano così nel tentativo per una giornata di gloria.

BORSINO DEI FAVORITI NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

*****Kaden Groves

**** Jonathan Milan, Olav Kooij, Filippo Ganna

***Ethan Vernon, Laurence Pithie

**Davide Ballerini, Davide Cimolai, Tim Merlier, Juan Sebastian Molano

* Phil Bauhaus, Fernando Gaviria, Luke Lamperti, Stefano Oldani, Andrea Vendrame, Pelayo Sanchez