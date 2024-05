Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. La strada sale, Pogacar primo favorito

Rush finale per il Giro d’Italia. Ultime tappe per disegnare definitivamente la classifica generale, altra salita anche quest’oggi nella Mortegliano-Sappada, 157 chilometri con ‘solo’ 2850 metri di pendenza con tre GPM che avranno dei picchi di pendenza assai alti e un finale verso Sappada che comunque tende ad impennarsi.

Ormai sappiamo che il re delle giornate in salita è Tadej Pogacar. Non è una sorpresa: se vuole, la maglia rosa ha due, tre marce in più rispetto a tutti gli avversari. E in questo finale di Giro quelli che sembrano avere la gamba migliori sono Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), ma appaiono comunque distanti dallo sloveno.

Meno chance invece per gli altri grandi della generale, Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), che sta raschiando le energie dal barile, e Ben O’Connor (Decathlon Ag2R La Mondiale), affaticato sul Brocon. Stesso discorso anche per Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), Einer Rubio (Movistar), a cui pare mancare qualcosa, e Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers) che forse avrebbe la gamba migliore ma deve lavorare per Thomas.

Entra in gioco l’ipotesi fuga, con uomini abbastanza lontani dalle primissime posizioni. Filippo Zana (Jayco-AlUla) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan) potrebbero andare all’attacco per provare a togliersi una soddisfazione, così come Jan Hirt (Soudal-Quick Step), Michael Storer (Tudor Pro Cycling) e Davide Piganzoli (Polti-Kometa), ma occhio anche ai fuggitivi della prima ora: Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF Faizané) potrebbe riprovarci senza remore, come anche il vincitore di mercoledì Georg Steinhauser (EF Education Easypost) assieme a Nairo Quintana (Movistar), che cerca un graffio in quest’ultima settimana.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA

***** Tadej Pogacar

**** –

*** Antonio Tiberi, Daniel Martinez

** Geraint Thomas, Ben O’Connor, Romain Bardet, Einer Rubio, Thymen Arensman, Filippo Zana, Lorenzo Fortunato, Michael Storer, Georg Steinhauser, Romain Bardet

* Jan Hirt, Giulio Pellizzari, Nairo Quintana, Pelayo Sanchez, Valentin Paret-Peintre, Davide Piganzoli, Nicola Conci, Simon Geschke