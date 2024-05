Giro d’Italia 2024, domani il secondo giorno di riposo. Il programma, gli orari e l’altimetria della prossima tappa

Il Giro d’Italia vivrà la sua seconda giornata di riposo domani. La Corsa Rosa riprenderà martedì con un’altra tappa da Livigno al Monte Pana di ben 206 chilometri. Una frazione che potrebbe essere perfetta per chi vuole andare in fuga e giocarsi una vittoria di prestigio.

PERCORSO

Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente lo Stelvio, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2758 metri di altitudine. Salita ormai storica, di quasi 20 chilometri al 7,5% e con punta massima del 15% attorno al nono chilometro. Le pendenze non sono impossibili e la salita è ben lontana dal traguardo, ma la sua lunghezza e l’aria rarefatta in cima potranno portare scompiglio.

Si scollina al chilometro 53,4, poi da lì è praticamente discesa e un po’ di pianura fino a dopo il traguardo volante di Bolzano. Si arriva al Passo di Pinei, altra ascesa bella lunga di 23,3 chilometri al 4,7%; primo tratto di 7 chilometri al 7% medio seguito da un lungo falsopiano fino a Siusi. Dopo 3 chilometri abbastanza tranquilli fino a Castelrotto, la salita torna più aggressiva negli ultimi 5 chilometri, toccando anche il 15%. Ma c’è spazio per un finale scoppiettante sul Monte Pana, che porta all’arrivo: da Ortisei fino al ponte sono quattro chilometri abbastanza pedalabili, ma entrati negli ultimi due chilometri si arriva al 12% medio, anticipati da una rampa al 16%.

ALTIMETRIA

ORARI SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Sedicesima tappa – Livigno-Santa Cristina Val Gardena (202 km)

Partenza: 11.35

Arrivo: 16.51-17.36

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport