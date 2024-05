Giro d’Italia 2024, Ben O’Connor: “Paret-Peintre mi ha aiutato tantissimo”

Ben O’Connor chiude ai piedi del podio il suo Giro d’Italia. L’australiano della Decathlon-Ag2R non è mai riuscito a impensierire davvero la lotta per il terzo posto, correndo perlopiù sulla difensiva da quando ad Oropa provò a resistere a Tadej Pogacar, ma alla fine si conferma come uno dei migliori corridori di corse a tappe di questa generazione.

Anche oggi, sulla seconda ascesa al Monte Grappa, è andato un po’ in difficoltà, rischiando anche di perdere il quarto posto dall’attacco di Antonio Tiberi. Ma ha trovato sulla sua strada il compagno Valentin Paret-Peintre, che lo ha riportato sotto.

“Abbiamo iniziato in mezzo alla tempesta, una pioggia terribile – afferma sui canali social della sua squadra – Dopo abbiamo fatto in pratica due cronoscalate verso il Monte Grappa. La seconda ascesa è stata davvero difficile, Valentin (Paret-Peintre) è stato bravissimo e mi ha aiutato davvero tanto“.

“Siamo riusciti a a rientrare sugli altri uomini della top 5 e finire tutti insiemi. Ho provato un piccolo attacco e Valentin ha chiuso secondo. Credo che alla fine – tirando definitivamente le somme – possiamo essere contenti del nostro Giro come Team: abbiamo vinto la classifica dedicata e abbiamo vinto due tappe“.