Giro d’Italia 2024, Ben O’Connor: “Ho difficoltà a respirare, sto lottando contro qualcosa”

Ben O’Connor ha vissuto sicuramente la giornata più difficile del suo Giro d’Italia 2024. L’australiano ha rischiato il crollo sulla salita del Passo Brocon, terminando a due minuti e mezzo dal vincitore e perdendo ben quaranta secondi dai diretti rivali della classifica generale, i vari Thomas, Martinez e Tiberi.

Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team è andato in crisi con l’aumentare dell’andatura della Ineos e non è riuscito a tenere le ruote degli uomini di classifica, spinti poi dall’attacco prima di Martinez e poi di un Tiberi che ha capito subito della giornata no dell’australiano.

O’Connor è apparso in grandissima difficoltà all’arrivo: “Oggi è stata una giornata davvero difficile. Soprattutto a causa del tempo. Anche le discese erano tutte piuttosto difficili, quindi non si poteva riposare in nessun punto. Poi, sull’ultima salita, le cose sono andate subito male. Ho difficoltà a respirare. È evidente che sto lottando contro qualcosa, il che ovviamente non è bello”.

La tappa di domani può aiutare l’australiano, ma le sensazioni non sono comunque positive: “Spero di riuscire a riposare nei prossimi due giorni e di riprendermi per sabato”.