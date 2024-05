Giro d’Italia 2024, arrivano le strade bianche! I tratti in sterrato e la salita al 20% favorevole a Pogacar

Dopo tre giorni di calma (apparente) al Giro d’Italia si torna a fare sul serio. Domani arriva una frazione veramente interessante, tra le più spettacolari di questa prima settimana: in programma la sesta tappa, da Viareggio a Rapolano terme.

180 chilometri, la prima parte senza particolari patemi, ma con una seconda metà di gara sicuramente scoppiettante. Siamo in Toscana ed ecco che arrivano le strade bianche: tre tratti in sterrato a scombinare i piani dei corridori. I primi due sono ravvicinati, a circa 50 chilometri dal traguardo: 4,4 chilometri il primo, 3,4 chilometri il secondo, che però è tutto costantemente in ascesa. Il terzo più avanti, a 15 dall’arrivo con 2,4 chilometri.

Da lì in poi comunque costanti saliscendi ed occhio alla rampa posta a 4 km dal traguardo, con punte che toccano anche il 20%. Tadej Pogacar, vincitore quest’anno della Strade Bianche andando praticamente a passeggio, è di gran lunga il favorito di questa frazione ed è pronto a fare nuovamente il vuoto.