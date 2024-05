Giro d’Italia 2024, Andrea Vendrame: “Sono pazzo e ho attaccato in discesa, splendido vincere in casa”

Andrea Vendrame fa un grande numero e vince la 19a tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo a Sappada. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha attaccato in discesa sfruttando tutte le indecisioni del gruppo, ha messo tutti nel sacco con un’azione dal punto di vista tattico semplicemente perfetta.

Queste le parole ai microfoni di Rai Sport del corridore veneto dopo la tappa: “L’ho segnata fin dall’inizio del Giro questa tappa, l’importante era riuscire a essere presenti nella fuga di giornata, poi sono riuscito a gestire gli ultimi chilometri nel modo migliore, ero seguito bene dall’ammiraglia. Sono un po’ matto mi chiamano Joker, ho attaccato in discesa ed è andata bene, ho tenuto un ritmo regolare e sono arrivato in solitaria all’arrivo”.

Sulle emozioni di vincere una tappa del genere: “Le emozioni sono tante, perché siamo vicini a casa mia, quindi ci tenevo a maggior ragione a far bene. Una vittoria che mancava da tanto, ci ho provato al Romandia prima del Giro e ci è mancato poco, ma la condizione era buona, poi durante il Giro mi sono ammalato e purtroppo sono cose che capitano in 21 giorni. Bisogna saper superare questi momenti di difficoltà, ma oggi ci tenevo perché ero quasi in casa. Mi ero immaginato la tappa un po’ così, ci ho provato e ho portato a casa la vittoria”.