Ginnastica ritmica, Farfalle seconde agli Europei: “Si è sentita la squadra, l’argento non era scontato”

L’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel concorso generale a squadre degli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Le Farfalle si sono distinte sulla pedana di Budapest, inchinandosi soltanto al cospetto della Bulgaria e salendo sul podio continentale dell’all-around a distanza di due anni dall’ultima volta.

Si tratta del settimo argento della storia per le azzurre sul giro completo, che si possono così lanciare con grande entusiasmo verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica si tornerà in pedana nella capitale ungherese per disputare le finali di specialità (prove non prevista ai Giochi) e andare a caccia di nuove medaglie.

La capitana Alessia Maurelli ha espresso tutta la soddisfazione del gruppo attraverso i canali federali: “Siamo molto felici di questo argento. Non era per niente scontato. Siamo riuscite, in questa prima parte di gare in avvicinamento a Parigi, a salire sempre sul podio. Questo davvero ci dà coraggio, forza e quel qualcosa in più per proseguire il nostro percorso ancora più convinte e determinate, perché sulla pedana si è sentita la squadra e la voglia di far vedere tutto il lavoro fatto. Vogliamo ringraziare le persone che ci hanno seguito ma soprattutto le persone che giornalmente lavorano con noi e mettono corpo, anima e cuore per arrivare a questi risultati”.