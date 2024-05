Gianmarco Tamberi pronto a tornare: “Non vedo l’ora di scendere in pedana, maggio un mese terribile”

Pronto per tornare a gareggiare. Gianmarco Tamberi aveva annunciato tre giorni fa che non sarebbe sceso in pedana nella gara del salto in alto di Ostrava, in programma domani. Il campione olimpico ha reso nota la decisione di non prendere parte alla tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) per via di alcuni problemi al ginocchio. Una competizione che invece vedrà la partecipazione anche di Marcell Jacobs e Zaynab Dosso sui 100 metri e di Leonardo Fabbri nel getto del peso.

“Ho avuto fastidi al ginocchio, ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana. E magari facendo una brutta prestazione, di mettere a rischio la partecipazione agli Europei a Roma, che so essere sicuramente più importanti delle altre gare“, il messaggio di Tamberi sui social.

Gimbo è tornato a interagire nell’ultime ore, scrivendo un lungo post in cui ha informato del suo ritorno alle gare e delle sofferenze patite: “I’m back! Maggio è stato un mese terribile. Non so quanti di voi hanno vissuto questo tipo di condizione… Tutti gli anni, in questo periodo, perdo completamente le forze, la motivazione, non ho più energie e mi sento in continuazione esausto“, ha scritto l’azzurro.

“Ho fatto davvero fatica in queste settimane tra i dolori fisici e questa condizione che mi tormentava e mi faceva vivere ogni giorno con un enorme frustrazione… Mi rendevo conto che seppur mi stessi sempre allenando, non riuscivo mai a farlo con l’intensità che avrei voluto e tornavo a casa sempre più incazzato. Nei ultimi giorni ho fatto di tutto per ribaltare questa situazione e rimettere le cose apposto. Venerdì ho fatto un infiltrazione al ginocchio che sembra aver ristabilito il suo equilibrio, negli ultimi sette giorni ho dormito una media di 10 ore a notte per ricaricare le batterie e ho interrotto momentaneamente la dieta per cercare di tornare a sentirmi bene“, ha rivelato Tamberi.

“Oggi finalmente posso dire che mi sento nuovamente al 100% e che non vedo l’ora che inizi questa stagione. Ho lavorato 8 mesi a testa bassa, superando ogni ostacolo che mi si presentava davanti, con un unico obiettivo in testa e sono certo che queste ultime settimane non possono aver cambiato in nessun modo tutto il percorso fatto. Evidentemente il mio corpo era stremato e aveva bisogno di riposo ma ora vi giuro che non vedo l’ora di scendere in pedana e di spaccare tutto!!! L’unica cosa che non mi è ancora tanto chiara è: Ma voi, quanto voi siete carichi?!?!!?! In realtà mi è chiarissima ma mi gasa da morire sentirvelo dire)“, ha concluso il sempre estroverso e goliardico Gimbo.