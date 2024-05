Fritz-Rublev oggi in tv, orario semifinale ATP Madrid 2024: programma, canale, streaming

Oggi, venerdì 3 maggio, giornata di semifinali del singolare maschile del Masters1000 di Madrid. Un torneo un po’ sfortunato visto quanto accaduto nei giorni precedenti. Il ritiro per problemi fisici di Jannik Sinner, prima di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, non è stato il solo evento imprevisto. Ieri, infatti, anche il russo Daniil Medvedev (n.4 del mondo) si è dovuto ritirare dopo aver perso il primo set contro il ceco Jiri Lehecka per un problema all’inguine.

Per questo, la composizione dei penultimi atti è lontano da quello che ci si potesse aspettare. Nella prima semifinale, non prima delle ore 16.00, l’americano Taylor Fritz e il russo Andrey Rublev si giocheranno l’accesso alla Finale del torneo alla Caja Magica. Il californiano ha fatto vedere cose molto interessanti e il successo contro l’argentino Francisco Cerundolo nei quarti è stato convincente.

A maggior ragione quanto fatto da Rublev, capace di battere l’idolo di casa e vincitore delle edizioni 2022 e 2023, Carlos Alcaraz. Sicuramente non è stata la miglior versione del funambolo di Murcia, ma il russo ha messo in mostra un livello alto sulla terra rossa che gli ha consentito di cogliere l’occasione. Per questo la partita tra lo statunitense e il moscovita si presenta molto equilibrata.

La prima semifinale del Masters1000 di Madrid tra Taylor Fritz e Andrey Rublev andrà in scena non prima delle ore 16.00 sul campo del Manolo Santana Stadium e andrà in diretta televisiva su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

FRITZ-RUBLEV ATP MADRID 2024 OGGI

Venerdì 3 maggio – Manolo Santana Stadium

Dalle ore 13.00

[1] Hsieh / Mertens (1) vs [6] Krejcikova / Siegemund

Non prima delle ore 16.00

[12] Taylor Fritz vs [7] Andrey Rublev – Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 20.00

Felix Auger-Aliassime vs Jiri Lehecka – Sky Sport Tennis (203)

DOVE VEDERE IN TV LE SEMIFINALI MASCHILI

Diretta tv: dalle 16.00 semifinali singolari maschili su Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV.