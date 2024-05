Frederic Vasseur predica calma: “Un buon venerdì a Imola, ma Norris e Verstappen da temere”

“Contento, ma oggi non si fanno i punti“. Frederic Vasseur predica calma al termine della prima giornata del week end di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la Rossa si è ben comportata, visti i risultati del monegasco Charles Leclerc. Il pilota del Principato ha ottenuto nella FP1 e nella FP2 i migliori riscontri.

Una dimostrazione che gli aggiornamenti apportati sulla monoposto sono stati ben assorbiti, ma il Team Principal è consapevole che ci sia ancora da lavorare per massimizzare il proprio pacchetto: “È stato un buon venerdì, ma attenzione ai rivali. Lando Norris è stato molto veloce con la McLaren, sia sul giro secco che sul passo gara, e non bisogna assolutamente sottovalutare Max Verstappen“, le parole ai microfoni di Sky Sport di Vasseur.

L’olandese della Red Bull ha lamentato problemi di bilanciamento con la sua RB20, ma c’è la convinzione che la scuderia di Milton Keynes saprà trovare le soluzioni: “Noi abbiamo iniziato bene, ma c’è da attendersi una sfida molto serrata nelle qualifiche, che inevitabilmente andranno a condizionare la gara domenicale“, ha precisato l’ingegnere francese.

Vasseur ha poi aggiunto: “Siamo solo in una fase iniziale del week end ed è positivo che non ci siano stati grossi problemi nella messa a punto per noi. Abbiamo deciso di cambiare la power unit sulla macchina di Leclerc per non correre rischi e poter lavorare sugli upgrade al meglio delle nostre possibilità. Utilizzeremo l’unità n.2 più avanti, è assolutamente recuperabile. Il feeling di Charles? Si è trovato subito bene con la macchina, ma vediamo domani e domenica. Abbiamo grandi motivazioni, vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi“.