F1, Toto Wolff ammette le difficoltà della Mercedes: “Andiamo avanti lentamente, mentre gli altri migliorano”

Anche il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ha proposto una Mercedes ben poco brillante. Max Verstappen ha vinto la gara con appena 725 millesimi su Lando Norris (McLaren), mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 7.9 secondi. Lewis Hamilton ha concluso in sesta posizione con un distacco di 35.1 secondi mentre chiude in settima posizione George Russell a 47.1.

Posizioni e distacchi che non fanno che aumentare i dubbi all’interno del team di Brackley, come spiega il team principal Toto Wolff: “Penso che quello che stiamo vedendo è una macchina che migliora leggermente in maniera fisiologica. Non certo un miglioramento miracoloso che può portare la vettura nella giusta finestra di utilizzo delle gomme oppure per un bilanciamento perfetto. Sono crescite di un decimo o un decimo e mezzo. Gli altri, invece, stanno mettendo in atto progressi superiori”.

Il numero uno della scuderia anglo-tedesca prosegue nella sua analisi: “Non abbiamo avuto indicazioni chiare sulla direzione da intraprendere come accaduto nelle ultime gare in cui abbiamo visto davvero che la macchina stava andando molto veloce ad alta oppure a bassa velocità, ma mai entrambe le cose insieme, ed è qualcosa che ora siamo in grado di risolvere anche se lentamente”.

Quello che più preoccupa in casa Mercedes è che i problemi permangono ma non si trovano le giuste soluzioni: “Ci spostiamo verso quello che pensiamo ci possa dare una direzione migliore, ma proseguiamo negli alti e bassi delle ultime annate. C’è una cosa fondamentale che non abbiamo individuato quando avremmo dovuto, ecco perché c’è più fiducia in questo momento. Detto che nulla in questo sport è scontato, siamo dove siamo, ad un livello non buono. Siamo arrabbiati e dobbiamo fare meglio”.