F1 stasera in tv, GP Miami 2024: a che ora inizia la gara, programma Sky e TV8 in chiaro

Tutto pronto in Florida per il via del Gran Premio di Miami 2024, sesto atto della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Osservato speciale come sempre Max Verstappen, che scatta nuovamente dalla pole position ed è il candidato numero uno alla vittoria pur non avendo messo in mostra una superiorità prestazionale enorme soprattutto rispetto a Ferrari e McLaren.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 22.00

Alle spalle del fenomeno olandese della Red Bull troviamo in griglia le Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre la seconda fila viene completata dalla RB20 del messicano Sergio Perez. Da non sottovalutare in chiave podio le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre continuano ad annaspare in Mercedes con il settimo posto di George Russell e l’ottavo di Lewis Hamilton.

Il Gran Premio di Miami verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. TV8 manderà in onda invece in chiaro la gara in differita alle ore 23.25. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP MIAMI 2024 F1

Domenica 5 maggio

Ore 22.00 Gara a Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre TV8 trasmetterà in diretta solamente la Sprint.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV; su tv8.it solamente la Sprint.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Miami alle 23.25.