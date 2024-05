F1, Ferrari a caccia di segnali nelle libere a Montecarlo in vista delle qualifiche più importanti della stagione

Quest’oggi, venerdì 24 maggio, il circuito cittadino di Montecarlo ospiterà le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco 2024, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il maltempo di ieri, la situazione meteorologica dovrebbe rimanere stabile fino a domenica consentendo lo svolgimento di un weekend totalmente asciutto.

Di conseguenza, la qualifica diventa ancor più fondamentale per l’esito del fine settimana monegasco considerando l’impossibilità di effettuare sorpassi tra le strade del Principato. Le libere servono dunque ai team ed in particolare ai piloti per prepararsi al meglio in vista delle prove ufficiali, con in palio la pole position e automaticamente una larga fetta di vittoria del GP.

Gli ultimi round di Miami e Imola hanno proposto uno scenario più incerto ed equilibrato rispetto ad inizio campionato, con Ferrari e (soprattutto) McLaren ormai molto vicine alla Red Bull in termini di prestazione pura. Il layout di Montecarlo è anomalo all’interno del calendario iridato, quindi spesso e volentieri i valori in campo possono rimescolarsi agevolando anche alcune sorprese.

Vedremo se Mercedes e Aston Martin riusciranno a piazzare la zampata, mettendosi così alle spalle un periodo molto negativo, ma attenzione sul giro secco (decisivo a Monaco) in ottica top5 anche a degli outsider come le Racing Bulls e la Haas di Nico Hulkenberg. Almeno inizialmente il punto di riferimento resta comunque Max Verstappen, saldamente al comando della classifica generale, che dovrà però tenere alta l’asticella per battere in primis Lando Norris e Charles Leclerc.