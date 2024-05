F1, Max Verstappen: “Pole position inaspettata, abbiamo fatto dei cambiamenti dell’ultima ora che hanno funzionato”

Max Verstappen ha realizzato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Emilia-Romagna, in corso di svolgimento a Imola. L’olandese partirà dalla casella privilegiata per la trentanovesima volta in carriera e soprattutto per l’ottava consecutiva.

In questo modo, il ventiseienne della Red Bull ha eguagliato il primato di pole position di fila stabilito da Ayrton Senna fra il GP di Spagna 1988 e quello di Stati Uniti 1989. Sono passati quasi 35 anni da allora e uno scherzo del destino ha voluto che Verstappen abbia pareggiato il record proprio sul circuito dove il brasiliano ha perso la vita.

Queste le sue prime dichiarazioni “a caldo” rilasciate ai microfoni di Davide Valsecchi Liberty Media subito dopo essere uscito dall’abitacolo della sua RB20, portata al limite per avere ragione delle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

“È stato un weekend davvero difficile fino a stamattina, non mi aspettavo di ottenere la pole position qui. Sono incredibilmente felice. Abbiamo fatto dei cambiamenti dell’ultima ora prima delle qualifiche che mi hanno fatto trovare sensazioni migliori e sono riuscito a spingere un po’ di più”.

“Sono dovuto andare davvero al massimo. Questa pista è incredibile, essere al limite nel giro di qualifica ti fa pompare il cuore, l’adrenalina è altissima. Le vie di fuga non esistono e ho anche toccato la ghiaia nel mio ultimo tentativo”.

“Il record di Senna? È molto speciale eguagliarlo proprio qui, a distanza di 30 anni dalla sua scomparsa. Per certi versi è un bel modo di ricordarlo, è stato un pilota incredibile soprattutto nei giri di qualifica. È una grande giornata per me e tutto il team”.