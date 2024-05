F1, Max Verstappen: “Miami è una delle piste più dure del calendario, la Sprint Race ci regalerà spettacolo”

Max Verstappen si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida tutto sembra portare verso un nuovo dominio della Red Bull, con il tre-volte campione del mondo che vuole piazzare il primo vero allungo della stagione.

Nel corso del giovedì di Miami il portacolori del team Red Bull è stato preso d’assalto dalle domande. L’olandese ha iniziato analizzando quello che si aspetta dal weekend della Florida: “Siamo davanti a un fine settimana molto interessante dato che vivremo ancora la Sprint Race come accaduto in Cina. Proveremo a sfruttare la gara su distanza ridotta per mettere in cascina dati importanti in vista della gara domenicale”.

Il pilota del team Red Bull prosegue nel suo racconto: “Miami è sempre una delle piste più fisiche, soprattutto a causa del caldo e del lay-out con diverse curve complicate. Non vediamo l’ora di affrontare la sfida di questo fine settimana. È una pista interessante con un bel mix di curve e lunghi rettilinei. Sarà fondamentale imparare a bilanciare la macchina durante questo fine settimana”.