F1, Max Verstappen mai sazio: sta correndo online la 24 ore del Nürburgring

Max Verstappen vuole prendere tutto, persino le gare online. Il tre volte campione del mondo, durante il Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna a Imola, sta sta guidando su iRacing per la “24 Hours Nürburgring”.

L’olandese non ha chiesto il permesso, ma ha montato il simulatore in hotel e in queste ore sta correndo questa corsa virtuale. Un qualcosa che il pilota della Red Bull ha rivelato di aver fatto anche in passato durante i Gran Premi, recentemente anche a Gedda: “È una cosa che faccio spesso. In Arabia Saudita ad esempio ho cercato di restare un po’ sul fuso orario europeo andando a letto alle quattro del mattino alzandomi un po’ più tardi”.

Orari europei a Imola che sono più scomodi per un’attività notturna: “Dipenderà da come andranno le cose perché sabato sera non avrò molto tempo e ovviamente durante il giorno sarà complicato gareggiare online. In ogni caso, andrò a dormire nei tempi giusti perché poi dovrò correre il GP di domenica abbastanza riposato. Credo comunque di essere sufficientemente professionale per capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Nessuno può decidere cosa un pilota debba fare il sabato sera, no? Altri colleghi magari vanno a cena fuori o qualcosa del genere, è il mio tempo libero. Le critiche? Non mi interessano, ho ormai tanti anni di esperienza e so quello che faccio”.