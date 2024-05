F1, Max Verstappen: “Leclerc merita, ha fatto tutto bene”

Max Verstappen non ha brillato in questo fine settimana a Montecarlo: il tre volte campione del mondo è giunto sesto, pagando una qualifica non brillante a causa di un errore. L’olandese si è lamentato per la monotonia di questo GP in dei team radio durante la gara: “Portatemi il cuscino” ha detto.

Queste le sue parole dopo la gara, omaggiando il vincitore: “Ha fatto tutto bene in questo fine settimana, ha avuto molta sfortuna negli ultimi anni, quindi sono sicuramente contento per lui“.

Il neerlandese ha poi commentato ironicamente la sua gara: “Era dal 20esimo giro che dovevo andare in bagno, probabilmente quella è stata la cosa più difficile della gara“.