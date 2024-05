F1, Marko sull’incidente di Perez: “Sarà un problema per la regola del budget cap”

Non trattiene la rabbia Helmut Marko dopo l’impressionante incidente che ha coinvolto la Red Bull di Sergio Perez, completamente divelta a seguito di un tamponamento di Magnussen nel primo giro del GP di Monaco. Il consulente della scuderia austriaca ha infatti stimato i danni arrecati alla vettura del messicano, manifestando ampiamente il suo disappunto.

Secondo Marko la cifra supera ampiamente il milione, così come dichiarato da lui stesso in fase di commento: “In primis è stato molto pericoloso e, come seconda cosa, il danno alla RB20 è di 2 o 3 milioni. Questo è un grande handicap per noi soprattutto con la regola del budget cap“.

L’ex pilota ha poi rimarcato la necessità di apporre delle piccole modifiche al tracciato monegasco in modo da renderlo più divertente, con tattiche meno telefonate. “Forse gli organizzatori dovrebbero pensare a qualcosa, magari per permettere qualche sorpasso“, ha detto l’austriaco.

Ricordiamo che la FIA ha deciso di non investigare ulteriormente sull’incidente, non penalizzando dunque Magnussen che era rischio esclusione per somma di punti alla patente.