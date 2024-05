F1, Lewis Hamilton: “Il motore? Mai stato un problema. Stiamo lavorando sull’aerodinamica”

Sta per cominciare il lungo weekend dedicato al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena nel mitico autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà un fine settimana importante per Lewis Hamilton, motivato a raddrizzare il tiro dopo un inizio di stagione davvero complicato.

Il britannico, che l’anno prossimo indosserà la tuta della Ferrari, è tuttavia consapevole dei limiti della propria monoposto, così come confermato durante il classico media day del giovedì. A proposito delle prestazioni del team, l’ex Campione del Mondo ha detto di non rilevare problemi particolari nel motore, focalizzando l’attenzione su altro.

“Abbiamo sempre saputo che il motore non è un problema, è fantastico – ha sostenuto Hamilton -. Penso che i ragazzi abbiano continuato a fare un lavoro straordinario in termini di sviluppo di quella tecnologia. E con l’era ibrida, siamo stati proprio al top in termini di tasso di sviluppo, prestazioni ed affidabilità, questo non è mai stato un problema, chiunque acquisti i nostri motori sa cosa sta ottenendo”.

Il problema sta più nella macchina e nella sua aerodinamica, come confermato da Hamilton: “Sappiamo che per quanto riguarda le auto, non abbiamo fatto il miglior lavoro negli ultimi due anni. E stiamo lavorando il più duramente possibile per porre rimedio a questo problema”.