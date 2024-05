F1. Lando Norris on the Edge of Glory. Sarà il quinto “Sweet 16” oppure vivrà il più lungo supplizio di Tantalo di sempre?

Lando Norris è ormai diventato un personaggio di culto. In Cina, il ventiquattrenne britannico ha raggiunto la quota dei 15 podi, seppur senza aver ancora calcato il gradino più alto. Il conteggio dice, infatti, 8 secondi e 7 terzi posti. Il dato merita di essere sottolineato, perché siamo letteralmente on the Edge of Glory, come cantava Lady Gaga. In un senso o nell’altro.

I piloti giunti più volte secondi o terzi in F1 prima di vincere hanno tutti in comune il fatto che il 16° podio è stato quello buono per imporsi. Il dato eclatante è che quattro “piazzatissimi” hanno spezzato la maledizione proprio in occasione del sedicesimo ingresso nella top-three. Si parla di Patrick Depailler, Jean Alesi, Mika Häkkinen ed Eddie Irvine.

Ovviamente si fa riferimento a chi ha corso tra la fine degli anni ’70 e l’inizio del XXI secolo, quando i calendari comprendevano 16-17 GP e non 24 come al giorno d’oggi. Cionondimeno, resta un dato di fatto come per ogni componente del quartetto abbia avuto valore il detto “Sweet 16”. Un modo di dire di origine americana. Quell’America dove si corre nel weekend.

Dunque, esploriamo tutte le possibilità. Opzione A. Il prossimo podio di Norris è quello della prima vittoria. Sarebbe clamoroso, perché la situazione descritta in precedenza si ripeterebbe per la quinta volta nella storia. Opzione B. Il prossimo podio di Norris è ancora un secondo o un terzo posto. Sarebbe comunque clamoroso, perché nessuno nella storia ha accumulato 16 piazzamenti in seconda o terza posizione senza essersi mai issato alla prima.

Certo, la tara della differente mole dei calendari va presa in considerazione, ma il concetto può essere ribaltato. Più gare rappresentano più opportunità per vincere! Vedremo cosa accadrà d’ora in poi, con una consapevolezza relativa a Lando. Qualunque cosa accada a partire da Miami, non sarà banale. Il ragazzo sta per scrivere la storia. Resta da capire in quale modo!