F1, il secondo posto di Max Verstappen a Miami solo un episodio? Horner non ha dubbi…

La vittoria di Lando Norris a Miami solo un caso in F1? La pista ci darà conforto già in vista del prossimo appuntamento di Imola, dove la Ferrari cercherà di primeggiare, ma da questo punto di vista c’è piena convinzione da parte della Red Bull che il secondo posto dell’olandese Max Verstappen sia stato solo “un incidente di percorso“.

Parlare di una piazza d’onore come di un riscontro negativo può apparire decisamente forzato, ma non tanto se si considera quanto ottenuto da Max negli ultimi tre anni in particolare. A questo proposito, il Team Principal della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner, ha detto la sua a riguardo.

Il manager britannico ha dato una spiegazione rispetto a una prestazione di Verstappen meno sensazionale rispetto al solito: “Abbiamo avuto difficoltà in tutto il week end, ma il ritmo di Max era comunque buono. Il contatto col dissuasore, però, ha causato molti danni alla parte inferiore della vettura“, ha rivelato Horner. “Al netto dei danni, dunque, il secondo posto è stato un risultato decente. Per noi il fine-settimana è stato positivo perché abbiamo ottenuto più punti di tutti nella classifica dei costruttori e dunque va bene così“.

Parlando dei problemi al fondo: “Una buona parte intorno alla posteriore sinistra si è danneggiata e non è stato d’aiuto: Max perdeva tantissimo in Curva 1, quasi due decimi e mezzo solo lì. Il fondo a fine gara non era come l’abbiamo progettato e dunque si è danneggiato“. Dunque, è stato il fondo a non consentire a Verstappen di vincere? Vedremo come andrà a Imola.