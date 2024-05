F1, Frederic Vasseur: “Rimpianti per la qualifica, a Monaco abbiamo le caratteristiche per far bene”

Una discreta Ferrari nel Gran Premio made in Italy e dell’Emilia Romagna a Imola. Le due Rosse, partite dalla seconda fila, sono riuscite a conquistare la terza posizione con Charles Leclerc e la quinta posizione con Carlos Sainz. Il passo, soprattutto del monegasco, è stato costante per tutta la gara.

Queste le considerazioni del team principal della Rossa, Frederic Vasseur, intervistato da Sky Sport F1: “Nel complesso penso sia stato un bel weekend. Intanto vorrei ringraziare i tifosi perché penso sia stata una bella immagine quella sotto il podio e penso che abbiamo portato una bella energia lungo tutto il weekend. Poi abbiamo delle sensazioni contrastanti per questo fine settimana: credo che oggi fosse impossibile fare meglio di quello che abbiamo fatto perché era molto difficile sorpassare. Quando spingevamo ci avvicinavamo, ma poi surriscaldavamo le gomme e non c’era abbastanza differenza per superare”.

Sui rimpianti legati alla qualifica: “Ieri avremmo potuto fare un lavoro migliore perché partire davanti sarebbe stata una questione completamente diversa. Prima concentriamoci su Monaco, si ripartirà a zero e non dovremo attendere troppo. Quello che è stato positivo per la Formula 1 è che ci sono stati tre team in soli sei secondi dopo oltre sessanta giri, quindi vuol dire che c’è meno di un decimo di differenza fra le tre scuderie. Siamo adesso in lotta con Max, c’è bisogno di fare un passo avanti, ogni weekend e diverso e spero che a Monaco vada diversamente”.

“Carlos Sainz ha avuto qualche problemino legato al traffico e alla gestione delle gomme, le ha surriscaldate un po’ troppo. Per ora la Mercedes non si è avvicinata, erano a 28 secondi di distanza da Leclerc dopo 60 giri. Di pista in pista le gerarchie saranno diverse: Monaco e Canada sono piste totalmente diverse e quindi ci può essere imprevedibilità. Non voglio fissare degli obiettivi per la stagione, ma voglio fare un lavoro migliore nel prossimo weekend. Non abbiamo sufficienti informazioni per Monaco perché è un circuito atipico, ma abbiamo le caratteristiche per fare un buon lavoro. Possiamo lavorare bene anche in Canada con i cordoli“.