F1, Frederic Vasseur: “Qualifiche serrate, per puntare al podio dovremo inventarci qualcosa”

Non è arrivato il risultato che si sperava nelle qualifiche del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, per la Ferrari. Sul circuito del Santerno le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz si sono classificate in quarta e quinta posizione e domani non sarà facile recuperare in gara, per una pista che non offre così tante chance.

Alla fine della fiera la pole è andata all’olandese Max Verstappen, che ha preceduto le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: “È stata una qualifica molto equilibrata e alla fine abbiamo pagato dazio per il distacco accumulato nel primo settore della pista, perché da curva-4 il nostro rendimento era il migliore. Max ha poi anche sfruttato una scia nel suo ultimo tentativo della Q3“, ha affermato Vasseur.

“Domani non sarà facile recuperare, visto che l’effetto DRS avrà un’influenza limitata. Sarà importante partire bene e agire con la strategia. Osservando quanto accaduto nelle serie inferiori, la Safety Car potrebbe essere coinvolta spesso perché la ghiaia all’esterno della traiettoria potrebbe avere delle ripercussioni negative sui piloti che commetteranno errori“, le parole dell’ingegnere francese.

Vasseur ha poi parlato di quella che si sta rivelando una criticità ricorrente, ovvero quella di sfruttare le gomme fin dal primo settore a dovere: “Verstappen proprio nel t-1 ha fatto una grande differenza, al di là della scia che ho citato prima. Non so se sia un problema o una caratteristica della nostra macchina, che comunque è andata forte da curva-4 in poi. La cosa confortante è che c’è stata correlazione tra il simulatore e la pista, sulla base degli aggiornamenti che abbiamo portato e stiamo lavorando nella direzione giusta. Vediamo in gara cosa succede“.