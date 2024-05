F1, Ferrari in pista a Fiorano per il filming day con la SF-24 aggiornata in vista di Imola

Dopo una buona prima parte di stagione in cui ha conquistato una vittoria e 6 podi complessivi in altrettanti Gran Premi, la Ferrari vuole trovare un salto di qualità prestazionale e si appresta ad introdurre finalmente il primo sostanzioso pacchetto di aggiornamenti sulla SF-24 in vista del prossimo round iridato a Imola (17-19 maggio).

Si preannuncia dunque un weekend di gara cruciale per la Scuderia emiliana, che spera di imitare il grande passo avanti effettuato dalla McLaren con i tanti sviluppi portati in pista nell’ultimo appuntamento di Miami. La versione 2.0 della MCL38, almeno sul circuito cittadino della Florida, ha confermato i dati raccolti in quel di Woking tra simulatore e galleria del vento consentendo a Lando Norris di vincere la sua prima gara in carriera (anche grazie ad un pizzico di fortuna).

La Rossa proverà a fare altrettanto con un’evoluzione studiata e programmata da tempo a Maranello. Il pacchetto di sviluppo, prima di fare il suo debutto ufficiale durante il weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, verrà testato nei prossimi giorni (tra giovedì e venerdì, come riporta Formu1a.uno) in occasione del secondo e ultimo filming day stagionale sulla pista di casa a Fiorano.

Charles Leclerc e Carlos Sainz si alterneranno al volante della SF-24 aggiornata con la possibilità di percorrere complessivamente 200 km (100 a testa), per raccogliere le prime indicazioni sulle novità che decideranno di fatto il rendimento della Ferrari rispetto a McLaren e soprattutto a Red Bull nelle prossime tappe del Mondiale 2024.