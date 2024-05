F1, Fernando Alonso: “Weekend complicato, speravamo nell’entrata di una safety car”

Fernando Alonso ha terminato al diciannovesimo posto il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un weekend estremamente difficile per il pilota spagnolo, condizionato dalla mancata qualificazione in Q2 e da una partenza effettuata dalla pitlane.

L’iberico, intercettato dai media iberici nel post-gara, ha cercato di spiegare la sua strategia odierna commentando quanto fatto sul circuito di Imola, vedendo comunque il bicchiere mezzo pieno:

“Per noi è stata una giornata e un fine settimana in generale difficile – ha detto Alonso – Siamo partiti dalla pit lane e abbiamo cambiato alcune cose sull’assetto della vettura. Ciò significa che potremmo raccogliere molti dati che dovremo analizzare nei prossimi due giorni”.

L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “Abbiamo optato per le gomme soft all’inizio della gara e speravamo in una Safety Car per cambiare le cose. Quando non è successo nulla davanti a noi, abbiamo cercato di provare alcune mescole diverse e l’abbiamo utilizzato essenzialmente come una sessione di test. Dovremo riorganizzarci e metterci nella posizione migliore a Monaco”.