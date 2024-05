F1, Fernando Alonso: “Fiducia negli aggiornamenti, vogliamo migliorare sul giro”

Fernando Alonso si avvicina con fiducia al Gran Premio dell’Emilia-Romagna ad Imola: lo spagnolo potrà beneficiare di alcuni aggiornamenti apportati alla sua Aston Martin per cercare di crescere nelle prestazioni e avvicinarsi alle prime tre forze del Mondiale, Red Bull, Ferrari e McLaren.

Queste le sue parole al giovedì alla vigilia di questo appuntamento, intervistato da alcuni media presenti a proposito degli aggiornamenti: “Quanto dovrebbero portare i nuovi pezzi? Molto meno di quanto è stato pubblicato dai media spagnoli, ma penso che sarà un buon passo. Abbiamo fatto un buon passo in avanti in Bahrain, poi a Jeddah, in Australia e in Giappone, e anche a Miami. Ad ogni gara abbiamo portato novità e ad Imola non è cosi diverso. Se ci darà più tempo sul giro rispetto agli altri aggiornamenti lo vedremo domani”.

“Al momento ciò che stiamo portando è più incentrato sull’aggiungere prestazioni alla macchina, ossia più carico, meno resistenza all’avanzamento e quindi semplicemente un tempo migliore sul giro. Ogni volta che abbiamo portato qualcosa in pista, è sembrato essere correlato alla galleria del vento e ciò ha aggiunto prestazioni alla vettura, il che è positivo. Se migliori mezzo decimo e tutta la griglia migliora di due decimi, sei peggiorato di un decimo e mezzo rispetto a loro”.

Aggiornamenti più significativi arriveranno a Silverstone: “La nostra macchina è migliore rispetto all’anno scorso, cosi come i nostri progressi, ma i risultati non lo sono perché le prime quattro squadre stanno facendo un lavoro incredibile. Ho piena fiducia nella squadra perché vedo che stiamo andando nella giusta direzione”.