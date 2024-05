F1, Charles Leclerc: “Sono contento solo quando vinco, Verstappen e Norris velocissimi”

Charles Leclerc ha strappato la terza posizione in occasione del GP del Made In Italy e dell’Emilia Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena nel leggendario autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Una gara tutto sommato positiva per il monegasco, malgrado un paio di errori nella seconda parte della gara che non gli hanno concesso di avvicinarsi alla McLaren di Lando Norris, secondo alle spalle del solito Max Verstappen. Tuttavia, quanto visto oggi conferma l’impressione già avuta da venerdì: i nuovi aggiornamento della Ferrari funzionano. E potrebbero farci divertire tantissimo in futuro.

Una volta giunto al parco chiuso, il racing driver del Cavallino Rampante (adesso secondo nella classifica generale) ha commentato la propria prestazione, non nascondendo un po’ di amarezza: “Almeno è arrivato il podio- ha detto Leclerc – Sono contento solo quando vinco e oggi non ci siamo riusciti. All’inizio ho cercato di spingere per mettere ulteriore pressione a Lando Norris, ma andando avanti loro erano davvero veloci. Oggi avevamo un buon passo gara, purtroppo è mancato qualcosa in qualifica: dopo aver esaminato ci siamo resi conto che ci mancava tantissimo soprattutto nel primo rettilineo, dobbiamo capire il motivo. Tuttavia siamo messi bene per il resto della stagione“.

Il prossimo weekend si svolgerà un GP importante per Charles, impegnato a Monaco: “Sarà un appuntamento speciale, così come speciale è Imola. C’è tantissimo rosso, e vederlo è bellissimo“. Non è mancato poi un ringraziamento ai fan: “Grazie mille davvero, siete i migliori. Lo dico sempre ma è quello che penso. Vi ringrazio anche da parte di tutto il team, siete il nostro supporto“.