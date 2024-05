F1, Charles Leclerc: “Sarei felice di un arrivo di Adrian Newey in Ferrari”

Tenute decisamente particolari per il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Una Ferrari che si è vestita d’azzurro in questo week end in Florida, per questioni di sponsor (HP) e commemorare qualcosa di storico per la scuderia di Maranello.

Oltre al classico rosso sono infatti presenti alcuni tocchi in due diverse tonalità di azzurro, vale a dire Azzurro La Plata e Azzurro Dino, che ricoprono l’halo, l’ala anteriore, i copricerchi, sul cofano motore e sull’ala posteriore della SF-24. Tonalità che Alberto Ascari portò in gara nelle sue stagioni vincenti, ma dello stesso colore erano le tute dei piloti fino agli anni ’70, come quelle di John Surtees, Lorenzo Bandini, Chris Amon e di Niki Lauda nel suo primo anno con la Rossa.

Si spera che questa novità porti un po’ di fortuna a Charles Leclerc, che da quasi due anni è a secco di vittorie nel Circus. Nel 2022 a Miami ottenne un’ottima seconda piazza, mentre nel 2023, per via di problemi con le gomme, non andò oltre la settima posizione. Rimanendo in tema di novità, si fa un gran parlare del possibile arrivo a Maranello di Adrian Newey.

L’addio annunciato dell’ingegnere britannico alla Red Bull e le sue intenzioni di accettare una nuova sfida potrebbero tradursi in un altro clamoroso arrivo sotto l’insegna del Cavallino Rampante, dopo quello di Lewis Hamilton. “Se Adrian Newey venisse alla Ferrari, allora questo mi renderebbe felice. Naturalmente, nessuno da solo è più grande di una squadra e ovviamente abbiamo tanti tecnici validi che lavorano nel Reparto Corse. Ma è anche vero che con Newey sono arrivati tanti titoli in F1 nella storia. Negli ultimi sette/otto mesi abbiamo fatto i maggiori progressi tra tutti i team, ma un rinforzo come Adrian sarebbe davvero favoloso per la Rossa“, ha commentato Leclerc.