F1, a Montecarlo torna la classica sfida Ferrari-McLaren: le due scuderie più vincenti della storia

In contumacia di una Red Bull in estrema difficoltà sui cordoli delle strade di Montecarlo (Sergio Perez eliminato in Q1, Max Verstappen 6° in qualifica), questo weekend torna di fatto la classica sfida Ferrari-McLaren per le posizioni di vertice in occasione del Gran Premio di Monaco 2024, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

La Scuderia di Maranello ed il team di Woking hanno monopolizzato le prime due file della griglia nel Principato, con la prospettiva dunque di contendersi la vittoria ed un possibile doppio podio in gara. L’idolo locale Charles Leclerc scatterà in pole position con la Rossa davanti alla MCL38 dell’australiano Oscar Piastri, mentre la seconda linea dello schieramento sarà composta dallo spagnolo Carlos Sainz e dal britannico Lando Norris.

Si preannuncia dunque uno scontro diretto (che si deciderà principalmente al via e con la strategia) per il successo di tappa, in attesa di capire se il trend negativo del Drink Team proseguirà nei prossimi mesi riaprendo definitivamente anche il discorso legato al Mondiale costruttori e piloti. Ferrari e McLaren hanno scritto pagine indelebili della storia del motorsport, collezionando la bellezza di 51 titoli combinati.

La casa emiliana è la più vincente di sempre in Formula Uno con all’attivo 15 campionati piloti e 16 costruttori, mentre la scuderia inglese ha conquistato 12 Mondiali piloti e 8 costruttori (alle spalle della Williams con 9). L’ultimo vero duello iridato Ferrari-McLaren risale al 2008, quando il Cavallino Rampante si impose nella classifica a squadre perdendo però all’ultima curva del GP finale in Brasile il titolo riservato ai driver con Felipe Massa in favore di Lewis Hamilton.