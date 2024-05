Equitazione, Piazza di Siena 2024: Lorenzo De Luca lancia segnali positivi prima della Coppa delle Nazioni

Il Piazza di Siena 2024 si è ufficialmente aperto. Nel meraviglioso campo di gara all’interno della cornice di Villa Borghese sono andate in archivio le prime competizioni, in attesa della Coppa delle Nazioni, che si terrà domani – venerdì 24 maggio – e del Gran Premio individuale – in programma domenica 26 maggio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio in questo 23 maggio.

CSIO5* Winning Round (276.2) – 1.45m

A imporsi è stato al jump off, in regime di percorso netto sia dopo la prima manche sia dopo lo spareggio, il francese Emeric George che, in sella a Gloria Mercoeur, ha fatto registrare un crono di 36.40 precedendo il britannico Ben Maher, secondo a 36.59 (montante Enjeu de Grisien), e lo svedese Peder Fredricson, terzo col tempo di 37.83 (su H&M Bahia).

CSIO5* Two phases (274.1.5.3) – 1.45m

Tripletta italiana in questo concorso con Emilio Bicocchi che, su Divina, si è imposto al jump off – anche in questo caso “netto” – col crono di 23.30 anticipando Guido Franchi (Enjoy One), secondo a 24.98, ed Emanuele Gaudiano (Chalou), che ha completato il podio prendendosi il terzo posto (25.03).

CSIO5* Against the clock (238.2.1) – 1.50m

Buoni segnali per l’Italia pensando alla Coppa delle Nazioni di domani, Lorenzo De Luca ha vinto infatti il contest, in sella a Cash du Plessis, con un “clean” e il tempo di 60.93 mettendosi alle spalle la belga Zoe Conter, seconda col crono di 62.05 (Tombola Z), e la campionessa italiana Giulia Martinengo Marquet, terza a 62.36 (Scuderia 1918 Calle Deluxe).