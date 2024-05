Equitazione, Marco Porro: “Piazza di Siena? Puntiamo forte sui giovani. Casadei è il futuro”

Dopo il sorteggio per la Coppa delle Nazioni, per quanto riguarda il Piazza di Siena 2024, l’Italia – che a Roma sarà come di consueto la nazione padrona di casa – è pronta a cimentarsi nella competizione a squadre.

Il ct Marco Porro e i suoi cavalieri e amazzoni hanno espresso i loro punti di vista circa quello che potrà succedere nel teatro splendido che sarà il campo di gara di Villa Borghese: “Noi stiamo puntando molto sui giovani – ha detto Porro al sito FISE – ed è quindi motivo di grande soddisfazione averne uno, Giacomo Casadei, in squadra per la Coppa. Gli altri selezionati per la gara a squadre sono tutti nomi importanti, di grande esperienza, come Lorenzo De Luca e Giulia Martinengo Marquet. Emanuele Camilli è il cavaliere che ci ha garantito la qualificazione olimpica a titolo individuale, sono orgoglioso di averlo portato a questi livelli dopo essere partiti insieme anni fa. E fa piacere ritrovare Luca Marziani con il suo Lightning dopo un periodo di difficoltà del cavallo. Siamo carichi e pronti a far bene”.

Emanuele Camilli: “Da romano, ovviamente, per me Piazza di Siena è il concorso più bello del mondo. Purtroppo Odense Odeveld ha avuto qualche linea di febbre e quindi ho preferito risparmiarlo e lasciarlo a casa. Farò coppia comunque con Chacco’s Girlstar che di recente ha vinto il Gran Premio a Opglabbeek e si è ben disimpegnato nelle gare di contorno dei concorsi a cinque stelle”.

Lorenzo De Luca: “Mi sono preparato al meglio. Ho scelto di montare Cappuccino 194 in Coppa, dopo che ha saltato bene a Miami, Città del Messico e in Coppa del Mondo. E invece punterò con Curcuma Il Palazzetto al Gran Premio. Nelle altre gare avrò Cash du Plessis, che è uno dei miei cavalli del cuore. È stato secondo due anni fa nel Piccolo Gran Premio, poi si è infortunato ma adesso è tornato al suo miglior rendimento”.

Giulia Martinengo Marquet: “Scuderia 1918 Calle Deluxe è il cavallo con cui ho vinto di recente il titolo italiano: con lui punterò nel Gran Premio. Invece con Porro s’è deciso di schierare Delta del’Isle in Coppa: è straordinario, fuori dal comune, lo sta dimostrando in maniera solida ai massimi livelli. E sono contenta di disputare altre gare con Captain Morgan Weering Z, che ha già fatto bene in Coppa a Gorla: credo molto in lui per il futuro”.

Luca Marziani: “Come sempre sono particolarmente motivato e carico, per questa opportunità di gareggiare in casa: è più gioia che responsabilità. E sono molto felice di far parte di una squadra che valuto davvero forte, in chiave Coppa delle Nazioni. Ho avuto un paio di stagioni un po’ difficili, nelle quali faticavo a tenere in forma Lightning. Alla fine è stato individuato il suo problema, l’abbiamo risolto, e ora il cavallo può tornare a essere quello che era. Forse gli manca solo la routine su gare impegnative e importanti a livello di 5*. Oltre a Lightning, gareggerò anche con Kamille Delta Mossel Z, cavalla di Angelica Impronta: è una 9 anni con la quale ho trovato subito grande feeling”.

Giacomo Casadei: “Sono molto grato a tutti quelli che mi hanno voluto qui, in particolare per l’inserimento nella squadra di Coppa. Opportunità come questa non sono mai scontate. Arrivo a questo appuntamento con tutti i cavalli in ordine e sono pronto a dare il massimo”.