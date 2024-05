Dove vedere in tv Tabilo-Zverev, orario semifinale ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Alejandro Tabilo contro Alexander Zverev. Il nome è lo stesso, ed è l’unico elemento in comune della prima semifinale agli Internazionali d’Italia 2024. Al Foro Italico di Roma, infatti, il cileno e il tedesco arrivano da storie chiaramente molto diverse.

Il sudamericano, infatti, si sta affacciando adesso alle grandi vette del tennis internazionale, e questo è fuor di dubbio il maggiore dei risultati del classe 1997 che è sì di Toronto, ma di totale sangue cileno (e infatti, non appena è tornato a Santiago, non se n’è più andato). Affronta però un giocatore che, al momento, è diventato il favorito numero uno per la vittoria del torneo, proprio lo stesso che nel 2017 lo lanciò ai piani alti. Nessun precedente.

La semifinale tra Alejandro Tabilo e Alexander Zverev si giocherà non prima delle ore 15:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live di Napolitano-Jarry.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Venerdì 17 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 14:00 Errani (ITA)/Paolini (ITA)-Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [8] – Semifinale doppio WTA

NP 15:30 Tabilo (CHI) [29]-Zverev (GER) [3] – Semifinale ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Sessione serale

Ore 19:00 Xinyu Wang (CHN)/Zheng (CHN)-Gauff (USA)-Routliffe (NZL) [3] – Semifinale doppio WTA

NP 20:30 Jarry (CHI) [21]-Paul (USA) [14] – Semifinale ATP

