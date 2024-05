ATP Roma, Nicolas Jarry firma l’impresa! Eliminato in rimonta Stefanos Tsitsipas ai quarti

Impresa straordinaria di Nicolas Jarry: il cileno elimina colui che era considerato il favorito del torneo, Stefanos Tsitsipas, e lo fa in rimonta con lo score di 3-6 7-5 6-4 in quasi due ore e tre quarti di tennis straordinario. Domani in semifinale troverà Tommy Paul ed avrà una grande occasione per provare a fare ancora strada. Un’impresa, giocando il suo tennis tutto d’attacco: 8 ace e 36 colpi vincenti.

Primo set nel quale di fatto non c’è partita sin dall’inizio: subito incisivo Tsitsipas, che trova il break già nel quarto gioco, con il greco che riesce ad essere particolarmente aggressivo quando Jarry non serve la prima. Il cileno rischia di naufragare e salva un turno di battuta da 20 punti, cancellando quattro palle break. Tsitsipas non ha comunque problemi a chiudere il set sul 6-3.

Jarry prova a reagire ad inizio secondo set e cerca di rischiare, si procura due palle break, ma soprattutto su una commette un errore evitabile con il dritto. Si prosegue quindi sul filo dell’equilibrio fino al 3-3, quando Tsitsipas ha ben tre palle break di fila, ma il cileno sale con la battuta, con la prima protagonista tra un servizio vincente ed un ace. Il greco si complica la vita sul 4-5, si ritrova 40-40 con un doppio fallo, ma risolve con una smorzata ed un dritto a sventaglio sulla riga. Jarry cancella altre due palle break sul 5-5 con un bel dritto ed un altro più fortunato. La luce si spegne completamente nel game successivo per il campione di Montecarlo: tre dritti buttati via ed il 28enne di Santiago porta la sfida al terzo.

Tsitsipas riesce a ricomporsi ed a tirare fuori il meglio ad inizio terzo set: nel terzo gioco sfrutta la terza palla break al termine di uno scambio tutto in pressione con il dritto ed indirizza subito il parziale decisivo. Jarry non demorde e non cede un centimetro, si rimette a tirare mazzate di dritto con coraggio e rientra subito. Il parziale diventa spettacolare, entrambi giocano a un livello decisamente alto, ma sul 4-5 in risposta Jarry attacca con il dritto ed al quarto match point chiude meritatamente, avendo avuto più coraggio del suo avversario.