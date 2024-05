Dove vedere in tv Italia-Polonia, orario Nations League volley femminile 2024: programma, canale, streaming

Oggi martedì 14 maggio (ore 19.00) si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre incominciano la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale, l’avventura inizia ad Antalya (Turchia). Le ragazze del CT Julio Velasco, alla sua prima panchina ufficiale dopo le due amichevoli vinte agevolmente contro la Svezia, vogliono incominciare il proprio cammino con il piede giusto e andranno a caccia del successo.

L’Italia è chiamata a fare bene in Nations League perché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’obiettivo è molto vicino per le nostre portacolori, ma non bisognerà farsi sorprendere. Attesa soprattutto per la bomber Ekaterina Antropova, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Caterina Bosetti. Altre big come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Monica De Gennaro entreranno in gioco soltanto prossimamente.

Dall’altra parte della rete ci saranno avversarie molto temibili e il ricordo delle biancorosse è amaro, visto che hanno battuto l’Italia nel match decisivo dell’ultimo torneo preolimpico. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-POLONIA VOLLEY OGGI

Martedì 14 maggio

Ore 19.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.