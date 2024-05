Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Venaria Reale-Torino: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Ventiquattro ore e si comincia: sarà Giro d’Italia 2024. Da Venaria Reale parte la caccia alla maglia rosa, con Tadej Pogacar come favorito principale di queste tre settimane nel Bel Paese e una schiera di uomini pronti a infastidirlo e a sorprenderlo. Magari sin da oggi, nella frazione che arriva a Torino, con un buon dislivello che potrebbe ingolosire i finisseur.

PERCORSO

Prima tappa con tre GPM segnalati per 1850 metri di dislivello. Dopo un falsopiano bello lungo di 48 chilometri, si arriva alla prima salita di Berzano di San Pietro, di 2800 metri al 5,3%, venendo poi seguito dallo strappetto di Moriondo Torinese. Momento toccante con la salita verso la Basilica di Superga (8,2 km al 4,3%), passando sul luogo della tragedia che coinvolse il Grande Torino a 75 anni di distanza dall’avvenimento. Si entra poi in un circuito finale con la doppia ascesa al San Vito (1,5 km all’8,6%) inframezzata dal seconda categoria del Colle della Maddalena (7 km al 6,8% e punte dell’11%). L’ultima ascesa si conclude ai -5 dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Prima tappa – Sabato 4 maggio

Venaria Reale-Torino (140 km)

Orario partenza ufficiale: 13.55

Orario arrivo stimato: 17.05-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13 alle 14.00, poi Rai 2 (in chiaro) Eurosport 1 (210, a pagamento) dalle 13.30

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 13.35