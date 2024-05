Dove passa domani la tappa Alpago-Bassano del Grappa del Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Si svolgerà interamente in Veneto la ventesima tappa, la diciottesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che andrà in scena domani, sabato 25 maggio 2024, con partenza da Alpago ed arrivo a Bassano del Grappa dopo 184 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 11.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.54 e le 17.39. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA 20MA TAPPA 25 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2024

PROVINCIA DI BELLUNO

398 ALPAGO # Start Village 5,9 11.40 11.40 11.40 10:10

418 ALPAGO # Farra – km0 0,0 0,0 184,0 11.50 11.50 11.50 10:20

487 Sella di Fadalto # ss.51 4,5 4,5 179,5 11.56 11.57 11.57 10.26

PROVINCIA DI TREVISO

284 Nove # ss.51 5,3 9,8 174,2 12.03 12.03 12.04 10.33

154 Vittorio Veneto ; sp.35 6,3 16,1 167,9 12.11 12.12 12.13 10.41

248 Revine : sp.153 2,7 18,8 165,2 12.15 12.16 12.17 10.45

269 Tarzo # sp.635 4,2 23,0 161,0 12.21 12.23 12.24 10.50

102 Bv. per Ca’ del Poggio ; v. d. Pascoli 6,1 29,1 154,9 12.29 12.30 12.33 10.57

242 Muro di Ca’ del Poggio ; sp.37 1,2 30,3 153,7 12.33 12.35 12.38 10.59 •

266 San Pietro di Feletto # sp.37 1,2 31,5 152,5 12.35 12.37 12.40 11.21

203 Refrontolo # sp.36 3,1 34,6 149,4 12.38 12.41 12.44 11.24

133 Pieve di Soligo # P. Vitt. Emanuele-v. Sernaglia 5,3 39,9 144,1 12.45 12.48 12.51 11.31

115 Sernaglia della Battaglia # v.Roma-sp.34 4,3 44,2 139,8 12.51 12.54 12.57 11.36

152 Ponte di Vidor : sp.2-sp.34 9,7 53,9 130,1 13.05 13.09 13.13 11.48

154 Crocetta del Montello ; v. Piave-v. Antonini-v. S. Anna 3,4 57,3 126,7 13.10 13.14 13.19 11.52

158 P.L. # v. S. Urbano 2,0 59,3 124,7 13.13 13.17 13.22 11.54

157 Cornuda # v.8 Maggio 1848-sp.150 0,4 59,7 124,3 13.14 13.18 13.23 11.59

220 Pederobba : v. Cavasotta 8,5 68,2 115,8 13.26 13.31 13.37 12.09

315 Possagno # Str. del Tempio-sp.20 7,1 75,3 108,7 13.37 13.42 13.48 12.17 •

287 Crespano del Grappa # sp.26 6,3 81,6 102,4 13.44 13.50 13.57 12.41

180 Bv. per Monte Grappa ; v. Chiesa 5,7 87,3 96,7 13.52 13.58 14.05 12.47

185 Semonzo del Grappa # v. Chiesa-sp.140 0,5 87,8 96,2 13.52 13.59 14.05 12.48 •

1012 n. 2 gallerie # 20m, 20m 9,6 97,4 86,6 14.21 14.30 14.41 13.21

1048 Campocroce # sp.140 1,5 98,9 85,1 14.23 14.32 14.43 13.23

1675 Monte Grappa : (Bv. Scarario) sp.148 7,2 106,1 77,9 14.44 14.55 15.09 13.45 •

PROVINCIA DI VICENZA

1067 Ponte San Lorenzo : v. Valpiana 8,8 114,9 69,1 14.55 15.07 15.21 14.15

1207 Il Pianaro : v. Colli Alti 1,5 116,4 67,6 14.59 15.12 15.26 |

1017 Campo Solagna ; sp.148 3,2 119,6 64,4 15.03 15.16 15.31 14.22

816 galleria # 20m 3,9 123,5 60,5 15.08 15.21 15.36 14.28

166 Romano d’Ezzelino : v.Alighieri-sp.26 9,2 132,7 51,3 15.19 15.33 15.48 14.44

PROVINCIA DI TREVISO

180 Bv. per Monte Grappa : v. Chiesa 1,8 134,5 49,5 15.22 15.35 15.51 |

185 Semonzo del Grappa # v.Chiesa-sp.140 0,5 135,0 49,0 15.22 15.36 15.52 |

1012 n.2 gallerie # 20m, 20m 9,6 144,6 39,4 15.50 16.07 16.26 |

1048 Campocroce # sp.140 1,5 146,1 37,9 15.52 16.09 16.29 |

1675 Monte Grappa : (Bv. Sacrario)-sp.148 7,2 153,3 30,7 16.14 16.33 16.55 |

PROVINCIA DI VICENZA

1067 Ponte San Lorenzo : v. Valpiana 8,8 162,1 21,9 16.24 16.44 17.07 |

1207 Il Pianaro : v. Colli Alti 1,5 163,6 20,4 16.29 16.48 17.12 |

1017 Campo Solagna ; sp.148 3,1 166,7 17,3 16.32 16.52 17.16 |

816 galleria # 20m 4,0 170,7 13,3 16.37 16.58 17.22 |

166 Romano d’Ezzelino # sp.148 9,2 179,9 4,1 16.49 17.09 17.34 |

130 BASSANO DEL GRAPPA # v. d. Fosse 4,1 184,0 0,0 16.54 17.15 17.39 14.51

NOTE

Traguardo Intergiro

km 135 Semonzo del Grappa

Traguardi Volanti

km 75.3 Possagno

km 163.6 Il Pianaro

Gran Premi della Montagna

km 30.3 – Muro di Ca’ del Poggio – m 242 (4ª cat.)

km 106.1 – Monte Grappa – m 1675 (1ª cat.)

km 153.3 – Monte Grappa – m 1675 (1ª cat.)

Gallerie

km 97.4 – 123.5 – 144.6 – 170.7

Passaggio a Livello

km 59.3