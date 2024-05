Cosa è successo a Damiano Caruso al Giro d’Italia e come sta: le condizioni dopo la caduta

Damiano Caruso è caduto nel corso della sesta tappa del Giro d’Italia 2024. Il siciliano è scivolato a terra poco prima dell’ingresso nel terzo e ultimo tratto di sterrato, ovvero quando mancavano circa diciotto chilometri al traguardo di Rapolano Terme. Il 36enne, secondo nella Corsa Rosa del 2021, stava pedalando in seno al ristretto gruppo dei migliori quando è purtroppo incappato in questo incidente di percorso.

L’alfiere della Bahrain-Victorious è rimasto a terra dolorante, salvo poi rialzarsi dopo alcuni istanti. Il ragusano è poi rimontato in bicicletta ed è giunto all’arrivo con un ritardo di 15’45” dal vincitore (il fuggitivo spagnolo Pelayo Sanchez), insieme a Giulio Pellizzari e agli sloveni Domen Novak e Jan Tratnik. Damiano Caruso è così uscito definitivamente di classifica: ieri era 16mo a 1’52” da Tadej Pogacar, oggi è 44mo a 17’08” dalla maglia rosa. Il capitano unico della Bahrain-Victorious diventa Antonio Tiberi.

Come sta Damiano Caruso? Durante il Processo alla Tappa su Rai 2 sono state riferite alcune dichiarazioni del dottor Massimo Branca, medico responsabile in corsa del Giro d’Italia, da quarant’anni al seguito della Corsa Rosa. Stando alla parole dello specialista, non ci sarebbero trauma o impedimenti fisici che non gli permetterebbero di tornare in gara domani in occasione della cronometro individuale di 40,6 km da Foligno a Perugia. Molto dipenderà anche da come l’atleta riposerà questa notte.