LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si torna in Spagna, c’è il primo arrivo in salita

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a España 2024, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. Si entra finalmente in territorio ispanico dopo le prime frazioni svoltesi in Portogallo. Primo grande banco di prova quello che i corridori di classifica si troveranno ad affrontare quest’oggi, con l’attesa che si fa intensa per vedere all’opera i puri scalatori presenti in questa Vuelta.

Si alza la posta dopo un inizio tranquillo in terra lusitana. Nei 170,5 km che dividono Plasencia da Pico Villuercas, luogo d’arrivo della frazione odierna, saranno presenti ben quattro GPM. Il primo sarà il GPM di Puerto de Cabezabellosa, al quale succederà immediatamente l’Alto de Piornal (13.8 km al 5.5%). Un plateau di una trentina di chilometri precederà il GPM di Puerto de Miravete, il quale farà d’antipasto proprio all’ascesa di Pico Villuercas (14.6 km al 6.1%), sulla cui cima sarà posta la linea del traguardo.

Dopo la frazione di ieri, la maglia rossa è rimasta saldamente sulle spalle di Wout Van Aert. Il belga del Team Visma si è imposto in volata a Castelo Branco, conquistando la tanta bramata vittoria dopo una miriade di piazzamenti in questo 2024. Per Van Aert, però, il tempo di cedere la vetta della generale sembrerebbe essere arrivato. Quest’oggi grande chance per tutti i vari scalatori, in primis Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Joao Almeida, Adam Yates (UAE Emirates) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Per l’Italia, fari puntati su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius).

