Cosa è successo a Bagnaia: la caduta e la corsa all’estintore. “Erano tutti lì a guardare…”

Francesco Bagnaia è caduto nel corso delle qualifiche del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il due volte Campione del Mondo è finito a terra mentre stava spingendo al massimo nel tentativo di firmare il miglior tempo possibile. Il centauro piemontese aveva acceso un casco rosso a metà tornata ed era pienamente in lotta per strappare la pole position a Jorge Martin, ma in percorrenza di curva 9, gli si è chiuso troppo l’anteriore ed è scivolato.

Nulla di grave per l’alfiere della Ducati, che in quel frangente si è anche improvvisato steward spegnendo con l’estintore un principio di incendio nella sua moto. Il ribattezzato Pecco ha dichiarato di avere toccato un po’ la linea bianca e di avere dunque perso il davanti, bacchettando poi gli steward: “Mi hanno fatto arrabbiare. Erano lì, in sei, che guardavano la moto. Nessuno aveva l’estintore e penso che invece sia una roba normale averlo. Ho dovuto fare una corsa, andare a prenderlo e tornare. Meglio così altrimenti avrebbe preso fuoco tutto“.

Francesco Bagnaia scatterà dalla seconda piazzola sulla griglia di partenza, alle spalle di Jorge Martin che ha guadagnato la pole position (tra l’altro anche il leader del Mondiale è caduto nello stesso giro in qualifica, scivolando in curva 4). Ricordiamo che il pilota italiano accusa un ritardo di 17 lunghezze dall’iberico in classifica generale. Appuntamento alle ore 15.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio sulla distanza canonica.