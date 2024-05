Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Djokovic a Ginevra: le combinazioni per il n.1 al Roland Garros

Novak Djokovic è stato sconfitto dal ceco Tomas Machac nella semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra. Il fuoriclasse serbo ha cercato di recuperare la situazione dopo il primo set, ma nel terzo parziale è stato letteralmente schiacciato dall’avversario e ha perso con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1. Un brutto tonfo per il 37enne, che due settimane fa era crollato ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia contro il cileno Alejandro Tabilo e che al Masters 1000 di Montecarlo si era fermato in semifinale contro il norvegese Casper Ruud.

La campagna sulla terra rossa non è per il momento sfavillante per il 24 volte Campione Slam, quando mancano soltanto un paio di giorni all’inizio del Roland Garros, seconda Slam della stagione che andrà in scena per le prossime due settimane sul mattone tritato di Parigi. Il ko odierno ha messo ulteriormente in discussione lo scettro di numero 1 del mondo che il balcanico detiene da tempo immemore e apre ulteriormente le porte per il possibile sorpasso da parte di Jannik Sinner.

Novak Djokovic svetta infatti al comando della graduatoria con 9.960 punti, mentre il tennista italiano insegue a quota 8.770 punti. Il serbo, però, dovrà scartare i 2.000 punti ottenuti dodici mesi fa con il sigillo nella capitale francese, mentre l’altoatesino avrà soltanto una cambiale di 45 punti derivante dal secondo turno dello scorso anno in terra transalpina. Il nuovo scenario sarà dunque il seguente: Sinner a quota 8.725, Djokovic a 7.960.

Cosa deve fare Jannik Sinner per diventare il nuovo numero 1 del mondo? Ci sono quattro combinazioni per balzare in testa al ranking ATP. Una dipende soltanto da lui: arrivare in finale al Roland Garros, senza guardare il risultato del rivale. Altre due prevedono la combinazione di un suo risultato con quello di Nole: deve arrivare in semifinale e il serbo non deve vincere il torneo oppure deve arrivare almeno al secondo turno (dunque sconfiggere Eubanks all’esordio) e il balcanico non deve giungere in finale. Prevista anche una combinazione che non richiede un risultato di Sinner: se Djokovic non arriverà in semifinale a Parigi, Jannik sarà numero 1.

