Come sta Sinner? Monaco preoccupato: “Speriamo sia per i carichi, altrimenti a 22 anni sarebbe un grande problema”

Continua a tenere banco inevitabilmente il forfait di Jannik Sinner dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024. L’azzurro, prima testa di serie del tabellone spagnolo, ha deciso di non presentarsi in campo per la partita odierna contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all’anca destra che lo tormenta dal torneo di Montecarlo.

Durante la puntata odierna di TennisMania Speciale Madrid Open, Guido Monaco ha commentato così questo tipo di problema fisico: “L’anca è un problema molto presente nel mondo del tennis. Abbiamo avuto Kuerten, Hewitt, Murray e tanti giocatori. Alla fine è un gioco di torsioni e le anche sono molto sollecitate, con il vantaggio che come nel caso di Murray queste nuove operazioni ti consentono di provare a continuare a giocare“.

Il commentatore di Eurosport ha poi aggiunto, andando nello specifico sulla questione Sinner: “Un conto però è il logorio, un altro è un ragazzo di 22 anni per cui si spera sia qualcosa legato ai carichi perché altrimenti sarebbe veramente un problema grande. L’entità non la conoscono magari esattamente neanche loro, però giochi due match di fila e hai un giorno di riposo prima del turno successivo, per me non ha senso“.

Vedremo se questo ritiro precauzionale consentirà al numero 2 del ranking mondiale di partecipare agli Internazionali d’Italia, con il debutto del nostro portacolori che dovrebbe avvenire nella giornata di domenica 12 maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico.