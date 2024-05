Chituru Ali quarto italiano di sempre! Come si piazza nelle classifiche mondiali? Jacobs, Tortu e la qualificazione alle Olimpiadi…

Chituru Ali ha corso i 100 metri in 10.06 (1,2 m/s di vento a favore) a Dubai (Emirati Arabi Uniti), in occasione della seconda uscita stagionale all’aperto dopo il 10.01 timbrato un paio di settimane fa a Nairobi con una brezza alle spalle leggermente al di sopra del consentito. Il 25enne comasco è così diventato il miglior europeo dell’anno e il quarto italiano di sempre sulla distanza, con anche interessanti scenari in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CHITURU ALI MIGLIOR EUROPEO DELL’ANNO SUI 100 METRI: SUPERATI JACOBS E TORTU

Chituru Ali è diventato il migliore europeo sui 100 metr nel 2024. Il velocista comasco ha infatti ritoccato di tre centesimi quanto fatto dall’olandese Taymir Burnet lo scorso 14 aprile (10.09 a Potcheftsroom, Sudafrica). Naturalmente Chituru Ali è anche il migliore italiano dell’anno visto che è riuscito a fare migliore rispetto a Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è espresso in 10.11 lo scorso 27 aprile a Jacksonville (USA), mentre l’ultimo frazionista della 4×100 vincitrice a Tokyo 2020 ha corso in 10.15 a Gainesville (USA) il 13 aprile.

CHITURU ALI QUARTO ITALIANO DI SEMPRE

L’allievo di Claudio Licciardello è così diventato il quarto italiano di sempre sulla distanza, alle spalle di Marcell Jacobs (il 9.80 dell’apoteosi di Tokyo, record italiano), Filippo Tortu (9.99 il 22 giugno 2018, primo azzurro a scendere sotto il muro dei 10”) e Pietro Mennea (10.01 nel 1979), pari merito con il 10.06 di Simone Collio datato 2009.

CHITURU ALI E IL PIAZZAMENTO NELLE LISTE MONDIALI STAGIONALI

Chituru Ali si è inserito al quindicesimo posto delle liste mondiali stagionali. Al momento soltanto tre atleti sono scesi sotto il muro dei 10 secondi: gli statunitensi Christian Mille (9.93) e Brandon Hicklin (9.94) e il nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria). Il fenomeno Noah Lyles, Campione del Mondo di 100, 200, 4×100, si è espresso in 10.01.

1. Christian Miller (USA) 9.93

2. Brandon Hicklin (USA) 9.94

3. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.99

4. Noah Lyles (USA) 10.01

4. Kenneth Bednarek (USA) 10.01

4. Akani Simbine (Sudafrica) 10.01

4. Malachi Murray (Canada) 10.01

8. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 10.02

8. Pjai Austin (USA) 10.02

8. Kyree King (USA) 10.02

8. Hiroki Yanagita (Giappone) 10.02

12. Fred Kerley (USA) 10.03

12. Rikkoi Brathwaite (Isole Vergini Britanniche) 10.03

14. Christian Coleman (USA) 10.04

15. Chituru Ali (Italia) 10.06

15. Zhenye Xie (Cina) 10.06

15. Traunard Folson (USA) 10.06

CHITURU ALI E LA QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024: TRA MINIMO E RANKING

Chituru Ali resta ampiamente in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per staccare il biglietto servirebbe correre in almeno 10.00 entro il 30 giugno, oppure aggrapparsi al ranking di World Athletics per fare in modo di rientrare tra i 56 atleti ammessi ai Giochi. Per ottenere la graduatoria, però, c’è bisogno di cinque risultati firmati durante la finestra di qualificazione: al momento l’azzurro è in possesso di quattro riscontri (due sui 60 e due sui 100), quindi avrà bisogno di un’altra prova di questo calibro nelle prossime settimane per rientrare in lizza.