Chi è Stanislaw Aniolkowski: il polacco 2° a sorpresa al Giro d’Italia dietro Milan

Un nome nuovo per le volate? Non è giovanissimo, ma oggi per la prima volta si manifesta al grande pubblico Stanislaw Aniolkowski. Il polacco della Cofidis, secondo nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024, trova un piazzamento da ricordare al debutto assoluto in un Grande Giro. Non poteva certamente reggere la velocità e la volata imperiosa di Jonathan Milan, ma si è messo alle spalle fior di velocisti come Phil Bauhaus, Fernando Gaviria e Alberto Dainese.

Uno sprint quello odierno strano, arrivato dopo cinquemila metri molto tecnici che hanno allungato tantissimo il gruppo, e estromesso o quasi dalla volata uno come Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Ad approfittarne più di tutti è stato appunto Aniolkowski, che in carriera può vantare cinque vittorie tra i professionisti. Il polacco corre in gruppo dal 2016, ed è arrivato quest’anno alla Cofidis. Si tratta per lui della prima occasione in una compagine World Tour, dopo tanta gavetta in giro per il mondo.

L’apice della sua carriera è stato sicuramente la vittoria ai campionati nazionali del 2020, quando in volata si è preso il titolo ed ha avuto l’onore di portare la maglia bianco-rossa per una stagione. Tutti i successi della carriera di Aniolkowski sono arrivati allo sprint a gruppo compatto, a testimoniare come il polacco sia un velocista puro. Una caratteristica particolare è che il polacco quando vince non si ferma ad una tappa.

È successo per ben due volte che Aniolkowski si è imposto in due occasioni nell’arco della stessa settimana. I primi successi sono arrivati nella seconda e nella quinta tappa del Giro di Romania 2019 (e curiosamente entrambe le volte un giovane Milan faceva capolino tra i primi sette), mentre le ultime due vittorie tra i professionisti risalgono al Tour of Hellas dello scorso anno, quando alzò le braccia al cielo nella prima e nella quarta frazione.