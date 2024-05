Chi è Jhonatan Narvaez: l’ecuadoriano che ha battuto Pogacar al Giro d’Italia. Mai in top30 in una corsa a tappe

Frazione scoppiettante che riserva subito una grande sorpresa. Si apre infatti con la vittoria di Jhonatan Narvaez, la più bella della carriera (ne aveva vinta un’altra nel 2020 ma questa vale anche il simbolo del primato), il Giro d’Italia 2024. Successo meraviglioso per il campione ecuadoriano a Torino, per lui anche la Maglia Rosa.

Viene fuori il nome che non ti aspetti nella frazione che doveva sulla carta premiare Tadej Pogacar (comunque protagonista e terzo in volata). Condizione monstre per l’uomo della Ineos Grenadiers, che ha tenuto sullo strappo di San Vito la ruota dello sloveno per poi regolarlo allo sprint.

Ma chi è Narvaez? Un nome già in orbita da mesi per gli addetti ai lavori, ma non certamente un corridore da Grandi Giri (sarà al servizio di Geraint Thomas a partire da domani). Come detto, un successo al Giro nel 2020, ma negli ultimi due anni una gran crescita soprattutto nelle classiche con diversi piazzamenti in Belgio (sesto alla E3 nel 2024).

Da sottolineare la sfortuna ad inizio stagione per una caduta alla Gand-Wevelgem che ha interrotto in anticipo la sua primavera, ma l’incidente è stato uno stimolo in più per arrivare al top al Giro.