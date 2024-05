C’è la cronometro al Giro d’Italia 2024: gli avversari di Filippo Ganna e la minaccia Pogacar…

La condizione sembra ottima, un paio di segnali li ha già lanciati: Filippo Ganna finalmente si può mettere in proprio al Giro d’Italia 2024, dopo aver lavorato tanto per il proprio capitano Geraint Thomas, l’azzurro della Ineos Grenadiers sarà il grande favorito della cronometro individuale di domani.

Settima tappa, da Foligno a Perugia: 40,6 chilometri contro le lancette, dei quali i primi trentaquattro saranno completamente pianeggianti, dunque ideali per gli specialisti puri. Poi però occhio al finale: 6 chilometri in salita, un primo strappo di un chilometri al 10% di pendenza media, poi ascesa costante al 4,4%.

Il campione italiano partirà sì con i favori del pronostico, ma non è del tutto scontata la sua vittoria. Ci saranno infatti diversi rivali pronti a batterlo: a partire da Tadej Pogacar. Il finale duro è perfetto per le caratteristiche dello sloveno che vorrà sicuramente allungare in classifica generale rispetto ai rivali diretti.

Parlando di uomini di classifica non si può non citare Thomas, che di Ganna è compagno di squadra. Il gallese è eccellente nelle prove contro il tempo e vorrà provare addirittura a lottare per il successo parziale. Sempre in casa Ineos un nome da segnalare è quello di Magnus Sheffield. Attenzione anche al danese Mikkel Bjerg (UAE Emirates), che probabilmente però non farà la cronometro a tutta per conservare energie importanti da utilizzare per supportare Pogacar.