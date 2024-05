Canoa velocità, gli italiani a caccia del pass nel Preolimpico di Szeged

Ventiquattro ore e Szeged sarà il centro del mondo della canoa velocità. L’8 ed il 9 maggio saranno i giorni per il preolimpico in cui le varie Nazioni cercheranno di strappare il pass per Parigi. L’Italia ha al momento un solo equipaggio qualificato, il C2 500 con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei grazie al piazzamento agli ultimi Mondiali.

Nel K2 500 ci saranno sia l’equipaggio maschile che quello femminile in casa Italia. Manfredi Rizza sarà affiancato da Tommaso Freschi, mentre tra le donne le rappresentanti azzurre saranno Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio. Nella stessa misura, ma nel K1, ci sarà invece Agata Fantini.

Due atleti invece nella lunga distanza maschile, i 1000 metri. Nel kayak ci sarà Samuele Burgo a sgomitare, mentre sarà Nicolae Craciun il rappresentante in canoa. L’ultima azzurra in gara è invece Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile.

EQUIPAGGI PREOLIMPICO EUROPEO CANOA VELOCITA’

K2 500 maschile: Manfredi Rizza/Tommaso Freschi

K2 500 femminile: Giada Rossetti/Giulia Bentivoglio

K1 1000 maschile: Samuele Burgo

C1 1000 maschile: Nicolae Craciun

K1 500 femminile: Agata Fantini

C1 200 femminile: Olympia Della Giustina