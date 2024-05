Calendario Roland Garros 2024: le date dal 1° turno alla finale. Dove vederlo in tv e streaming

Nonostante siano ancora in corso le qualificazioni, è già tempo di pensare ai tabelloni principali: da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno si disputerà il Roland Garros 2024 di tennis. I tabelloni cadetti, invece, si esauriranno venerdì 24.

Il Roland Garros 2024 di tennis sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, in streaming su eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

26 maggio Primo turno maschile e femminile

27 maggio Primo turno maschile e femminile

28 maggio Primo turno maschile e femminile

29 maggio Secondo turno maschile e femminile

30 maggio Secondo turno maschile e femminile

31 maggio Terzo turno maschile e femminile

1° giugno Terzo turno maschile e femminile

2 giugno Quarto turno maschile e femminile

3 giugno Quarto turno maschile e femminile

4 giugno Quarti di finale maschile e femminile

5 giugno Quarti di finale maschile e femminile

6 giugno Finale doppio misto e semifinali femminili

7 giugno Finale doppio femminile e semifinali maschili

8 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

9 giugno Finale singolare maschile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.