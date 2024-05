Calendario Piazza di Siena 2024: programma, orari, tv, streaming

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2024: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport.

Le principali prove della quattro giorni romana saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD e Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.piazzadisiena.it ed in sintesi in differita su Rai 2 HD e Rai Play. La diretta live testuale delle gare più importanti della rassegna capitolina sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2024

Giovedì 23 maggio

08:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Premio n. 1 Categoria mista Tab. A – h. 145 – 26.200 €

11:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a fasi consecutive – h. 125/130 – 3.000 €

11:15 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 2 – MAG Categoria a fasi consecutive – h. 145 – 26.200 € – LR

12:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a fasi consecutive – h. 135/140 – 4.500 €

14:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria mista a barrage consecutivi Tab. A – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115

15:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 3 – ENI Categoria a tempo Tab. A – h. 150 – 30.000 € – LR

18:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO

Categoria a tempo Tab. A Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130

20:30 POLOGALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – match di qualificazione

Venerdì 24 maggio

08:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Premio n. 4 – SAFE RIDING Categoria Accumulator con Joker – h. 145 – 11.400 € – LR

10:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a tempo – h. 125 – 3.000 €

10:45 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 5 – ASTON MARTIN Categoria a tempo Tab. A – h. 155 – 30.000 € – GPQ – LR

11:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a tempo – h. 135 – 4.500 €

13:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria a tempo – Tab. A – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115

14:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO – 1^ manche Categoria a due manches – h. 160 – 220.000 € – GPQ – LR

16:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO – 2^ manche Categoria a due manches – h. 160 – 220.000 €

16:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO Categoria a fasi consecutive Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130

18:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Pony – Coppa del Presidente DeNiroBootCo – 1^ prova Categoria a due percorsi diversi a tempo – h. 100 / 105 / 110 / 115

18:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Italian Champions Tour Categoria a tempo Tab. A – h. 145

20:30 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – match di qualificazione

Sabato 25 maggio

08:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria a fasi consecutive – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115

09:00 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 7 – KEP ITALIA Categoria a tempo Tab. A – h. 145 – 26.200 € – LR

11:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Pony – Coppa del Presidente DeNiroBootCo – 2^ prova Categoria a due percorsi diversi a tempo – h. 100 / 105 / 110 / 115

12:00 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 8 – TROFEO LORO PIANA Categoria mista – h. 155 – 110.000 € – GPQ – LR

14:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO

Categoria a tempo Tab. A Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130

16:00 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Italian Champions Tour Categoria mista – h. 145

16:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Coppa del Presidente – INTESA SANPAOLO – 1° percorso Categoria a due percorsi – h. 125

18:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 9 – SEI BARRIERE LORO PIANA Categoria sei barriere – 20.000 €

20:30 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – Finale 3°/4° posto

21:15 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – Finale 1°/2° posto

Domenica 26 maggio

08:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Coppa del Presidente – INTESA SANPAOLO – 2° percorso Categoria a due percorsi – h. 125

08:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Talent Giovani Cavalli FISE – Finale 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria mista – h. 130 – 6.000 €

09:30 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Talent Giovani Cavalli FISE – Finale 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria mista – h. 140 – 9.000 €

12:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 10 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA – 1^ manche Categoria a due manche – h. 160 – 500.000 € – LR

14:45 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 10 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA – 2^ manche Categoria a due manche – h. 160 – 500.000 € – LR

16:15 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Next Generation INTESA SANPAOLO Categoria a fasi consecutive – h. 125 / Categoria di stile Col. Lodovico Nava

17:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Sport – Finali Top Five – SCUDERIA 1918 Categoria a tempo Tab. C Gold – h. 135 – 3.000 € Silver – h. 125 – 2.000 € Bronze – h. 115 – 1.000 €

19:00 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello San Raffaele

19:30 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello Lancieri di Montebello

20:00 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello 4° Reggimento Carabinieri

PROGRAMMA PIAZZA DI SIENA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Giovedì 23 maggio

15.30/18.00 RAI Sport HD – Diretta – Premio n.3 ENI

Venerdì 24 maggio

14.30/18.00 RAI Sport HD – Diretta – Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

19.00/19.40 RAI 2 HD – Sintesi – Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo

Sabato 25 maggio

12.15/15.15 RAI Play – Diretta – Trofeo Loro Piana

14.00/15.15 RAI Sport HD – Diretta – Trofeo Loro Piana

18.10/18.50 RAI 2 HD – Sintesi – Trofeo Loro Piana

Domenica 26 maggio

12.30/15.20 RAI Play – Diretta Rolex Gran Premio Roma

14.00/15.20 RAI 2 HD – Diretta – Rolex Gran Premio Roma

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, www.piazzadisiena.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.