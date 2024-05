Calendario Europei taekwondo 2024 oggi: orari 11 maggio, dove vederli in tv e streaming, italiani in gara

Non siamo sazi. Oggi, sabato 11 maggio, proseguiranno a Belgrado (Serbia) i Campionati Europei 2024 di taekwondo. Dopo la davvero splendida vittoria del Campionissimo Vito Dell’Aquila nella categoria -58 kg, nella giornata odierna, la terza della competizione, saliranno sul tatami altri quattro combattenti, tra cui spicca Simone Alessio.

I riflettori saranno chiaramente puntato sull’azzurro (categoria -80 kg), intenzionato a difendere il titolo continentale già conquistato lo scorso anno. Sarà un banco di prova molto importante per Simone, specie in ottica Parigi 2024: la rassegna a cinque cerchi è sempre più vicina e prove come queste sono fondamentali anche per testare la propria condizione fisica, energica e mentale.

Oltre ad Alessio saranno della partita anche Antonio Falco (-68 kg), Natalia D’Angelo (-67 kg) e Sofia Zampetti (-46 kg), per una giornata che si preannuncia davvero ricca di emozioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming riguardanti la seconda giornata degli Europei di taekwondo. Tutte le finali della rassegna continentale verranno trasmesse in diretta streaming su Eurovision Sport.

EUROPEI TAEKWONDO 2024: PROGRAMMA DI OGGI

Sabato 11 maggio

Ore 9.00 Sedicesimi e ottavi di finale 68, 80 kg M e 46, 67 kg F

Ore 14.00 Quarti e semifinali 68, 80 kg M e 46, 67 kg F

Ore 18.00 Finali 68, 80 kg M e 46, 67 kg F

PROGRAMMA EUROPEI TAEKWONDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su Eurovision Sport.